Näkö- ja kuulovammaisten TV:n katselu helpottuu – ääni- ja tekstitysvelvoitteet kasvavat

Näkö- ja kuulovammaisten sekä iäkkäiden TV:n katselu helpottuu, kun ääni- ja tekstitysvelvoitteita lisätään. Velvoitteet koskevat Yleisradion lisäksi MTV3:n, Nelosen sekä Alfa TV:n ohjelmia.

Ääni- ja tekstityspalvelu on jo nykyisin oltava kaikissa Yleisradion ohjelmistoissa. Vastedes myös muiden televisiotoimijoiden ohjelmistoista 75 prosentissa on oltava vastaava palvelu. Tähän asti jälkimmäisten kiintiö on ollut 50 prosenttia.

Ääni- ja tekstityspalvelua ei kuitenkaan tarvitse liittää suorana lähetyksenä lähetettäviin musiikkiesityksiin tai urheiluohjelmiin.

Muutos astuu voimaan perjantaina.