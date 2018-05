Tippuri jyllää ja klamydian tartuntamäärät ovat lievässä kasvussa Suomessa – "Tippuri on nykyään entistä oireettomampi"

Juho Mäkelä

Sukupuolitautien määrä on pysynyt Suomessa suhteellisen tasaisena 2010-luvulla. Näin sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

THL:n tilastojen mukaan klamydiatartunnat ovat lisääntyneet lievästi viime vuosina. Suomessa todettiin vuonna 2017 yhteensä 14 461 klamydiatartuntaa. Vuonna 2016 tartuntoja oli 14 321.

Hiltunen-Backin mukaan tippuri on kuitenkin ainoa tauti, jonka tartunnat ovat kasvaneet merkittävästi. Vajaat 600 suomalaista sai tippuritartunnan vuonna 2017, kun vuonna 2015 tartuntoja oli vielä alle 300.

– Täytyy muistaa, että tippurin määrät ovat pieniä klamydiaan verrattuna. Tippuri on nykyään entistä oireettomampi. Ihmiset eivät tajua välttämättä mennä heti testeihin ja ehtivät sitä kautta tartuttaa tautia, Hiltunen-Back sanoo Lännen Medialle.

Toinen syy tippurin määrän nousuun on lisääntynyt testaaminen. Suomessa on ollut jo pidempään käytössä testi, jolla samasta näytteestä saadaan tietoon tippuri- ja klamydiatartunta.

Hiltunen-Back kertoo, että reilut 70 prosenttia tippuriin sairastuneista on miehiä. Perinteisesti vähän iäkkäämmät ihmiset ovat saaneet tippurin verrattuna klamydiaan.

– Nyt näyttää siltä, että tippuri on siirtynyt myös nuorille aikuisille eli samaan ryhmään kuin itse klamydia, hän sanoo.

Antibiooteille vastustuskykyinen tippuri lisääntyy

THL:n tartuntatautirekisterin mukaan tippuritartuntoja on tilastoitu tänä vuonna 198. Viime vuonna toukokuun loppuun mennessä tartuntoja oli 246.

Tänä vuonna klamydiatartuntoja on tilastoitu THL:n rekisteriin 5 670 kappaletta, kun viime vuonna tartuntoja oli toukokuun loppuun mennessä 5 883.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautilääkäri Leif Lakoma sanoo, että alkuvuoden luvuista on vaikea ennustaa koko vuoden tartuntojen määrää.

– Tippurin kanssa ongelmana on, että lääkeresistenssi (lääkkeille vastustuskykyiset bakteerit) lisääntyy kovaa vauhtia. Sekä klamydian että tippurin ehkäisyssä kondomi on avainasemassa, Lakoma ohjeistaa.

Vanha sanonta ”Lähti kuin kuppa Töölöstä” ei pidä paikkaansa, sillä vuosina 2014–2016 Suomessa todettiin jokaisena vuonna yli 200 kuppa- eli syfilistartuntaa. Vuonna 2017 kuppaan sairastui 186 ihmistä.

Lakoman mukaan HIV:n määrä on pyörinyt Suomessa 100–200 vuosittaisen tartunnan välissä 2000-luvulla.

"Heinälatoromantiikka ja seksihelteet ovat vanhaa uskomusta"

Mainos

Toukokuu oli Suomessa ennätyslämmin. Hiltunen-Back kumoaa väitteen, että sukupuolitaudit lisääntyisivät eniten kesällä, kun ihmiset villiintyvät lämmöstä.

– Minä en oikein usko siihen nykypäivänä. Ensinnäkin ihmiset matkustavat paljon koko ajan. Ainakin jos ajattelen testissä kävijöitä, kyllä tartunnat ovat linjassa ympäri vuoden, Hiltunen-Back sanoo.

Hänen mukaansa seksihelteet ja heinälatoromantiikka ovat vanhaa uskomusta, josta ei voi vetää johtopäätöksiä sukupuolitautien määrästä.

Myös THL:n Lakoma sanoo, että seksitaudit leviävät aika tasaisesti vuoden ympäri. Hän kuitenkin myöntää, että tartuntoja tulee esiin hieman enemmän elo-, syys- ja lokakuussa.

– Siinä menee hetki, kun testit otetaan ja tulokset päätyvät rekisteriin. Klamydiaa esiintyy esimerkiksi hiukan enemmän kesällä kuin muulloin. Suojautuminen ja testeihin hakeutuminen pitää muistaa samalla tavalla ympäri vuoden, Lakoma huomauttaa.

Tutkimusten perusteella suomalaiset harrastavat nykyään seksiä ennätyksellisen vähän. Hiltunen-Backin mukaan tämä ei kuitenkaan näy sukupuolitautien vähenemisenä.

– Ihmiset käyvät nykyään aktiivisesti testeissä ja tauteja löytyy. Se on eri asia, onko tauti vai harrastaako seksiä. Ne eivät välttämättä kulje aina rinnakkain, hän muistuttaa.

Parisuhteen alkaessa kannattaa käydä testissä

Hiltunen-Backin mukaan sukupuolitautitesteihin kannattaa hakeutua heti, jos on oireita, jotka mietityttävät.

– On virstakirvelyä, vuotoa, alavatsakipua tai valkovuotoa. Tai jos on ollut tuntematon seksikumppani ilman kondomia, on aika fiksua käydä varmistamassa, että ei ole tartuntaa.

Hän kertoo, että nykypäivänä on yleistynyt ilmiö, että molemmat suhteen osapuolet käyvät testeissä, kun vakavampi seurustelu alkaa.

Seksivalistusta annetaan Suomessa nuorille eri tahoilta. Hiltunen-Back ei ole kuitenkaan ihan varma, osaavatko ihmiset ajatella, että he voisivat itse olla riskissä.

– He tietävät sen teoriassa, mutta asian soveltaminen käytäntöön ei kaikilta suju yhtä helposti. Esimerkiksi festareilla voi olla päihteitä, eikä silloin ehkä muista hyviä ohjeita.

Hiltunen-Back muistuttaa, että kondomi on ainoa suojautumiskeino sukupuolitaudeilta, jos on tuntematon seksikumppani, jonka tautitilanteesta ei ole tietoa.