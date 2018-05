Kokoomus haluaa vastikkeellisen yleistuen – passiivisuus leikkaisi tukea jopa 40 prosenttia

Hienoa yhteisvastuullisuutta

On todella huomionarvoisen merkillepantavaa, että kokoomuksessa on paneuduttu näin ponnekkaasti köyhän asiaan. Ensin ajettiin vuosisata rikkaiden asiaa, sitten 10 vuotta ehdittiin olla työväen asialla ja jo nyt ollaan köyhän kukk... asialla. Voihan olla, että köyhyys loppuu tällä agendalla piakkoin. Mitä ei näe, sitä ei ole.



Nyt on enää turha puhua, että kokoomuksessa olisi vain yksi talouden äärioikeistolainen, joka äskettäin tuntui kohdelleen heikompiosaista lähimmäistään ikävällä tavalla ja sai ihmetystä osakseen.





