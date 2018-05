Kysely: Susien salametsästykseen suhtaudutaan entistä kielteisemmin

Hysteriaa Pohjanmaalla

Vasabladet ja osin Pohjalainenkin lietsovat hysteriaa tuputtamlla "läheltä-piti"-susijuttuja kuukausitolkulla. Ja ratkaisuhan on tietenkin, että ammutaan kaikki ongelmat niinkuin Lapissa. Isot koirat ovat hyökkäilleet ihmisten kimppuun paljon enemmän ja jatkuvasti. Saman kaavan mukaan nekin pitäisi nyt kaikki ampua. Susi on ihmisen tappanut viimeksi 1800-kuvun loppupuolella. Ihmisten keskenäisessä väkivallassa, liikenteessä ja vesistöissä kuolee suuret joukot ihmisiä jatkuvasti. Ammutaan autotkin ja poltetaan saunat, hävitetään viinat, sitten hölmöläisten logiikalla asiat on kunnossa. Ja salakaadetaan kaikki petoeläimet. Ja ylipäätään kaikki mikä tuntuu tv:n mukaan uhkaavalta. Jenkki-mallin mukaan kaikille-pyssy-käteen ´, niin sitten on turvallista. Vai onko?

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.