Tupakan ikäraja halutaan nostaa 20 vuoteen ja tupakkaveroon tulossa uusia korotuksia

Aika erikoista että pään voi vetää täyteen marketin tuotteilla mutta tupakkia et saa ostaa!

Tämä on politiikkaa nimensä mukaisesti! Ei siis mitään tekemistä kansanedustuslaitoksen viisaiden päätösten kanssa. Kun kokoomus on juntannut, panimojen lobbareina, viinaa maitokauppoihin ja siinä onnistunut, niin mikä taho nyt alkaa ajaa tupakan tuojien asioita? Liberaali kokoomus tietenkin! Pelottelemaan salakuljetuksesta ja kertomalla tuontimäärien lisääntymisestä ulkomailta. Uhataan vielä että tupakoijat siirtyvät "pimeään" nuuskaan! Edes sitä pimeää myyntiä poliisi ei pysty lopettamaan, miten sitten tupakan?



Tasapuolisesti vapautetaan kaikki eli viina, tupakka ja nuuska. Sitä ennen huomattavia muutoksia (omavastuu kaikille, jotka hoitavat itsensä sairaala- tai ennenaikaiseen eläkekuntoon kyseisillä myrkyillä) yhteiskunnan maksamiin terveydenhoidon sekä sairaseläkekuluihin.



Onko missään arvioitu yhteiskunnan kustannuksia viinan ja tupakan haitoista? Epäilen, että viinan on huomattavasti kovemmat! En ole ikinä kuullut että esim. työkaveri olisi poissa tupakoinnista johtuvan pahoinvoinnin takia, tai ajautunut ensiapukuntoon poltettuaan askin tupakkia ilman aikana. Viinan takia näin käy harva se viikonloppu ja joka toinen (fiksukin) suomalainen aikuinen (oma rehellinen arviointi) on joskus lintsannut töistä krapulan takia!



Kertokaa meille yhteiskunnan kustannukset näistä kahdesta eri nautintoaineista.

