Sää jatkuu aurinkoisena, metsäpalovaroitus annettu lähes koko maahan

Sää on tänään aurinkoinen suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen selkeää ja poutaa, mutta idässä on vähän pilvisempää. Päivän ylin lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on 18–23 astetta, itärajan tuntumassa noin 15 astetta.

Maan pohjoisosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 12–19 astetta, lämpimintä on Torniojokilaaksossa.

Metsäpalovaroitus on annettu lähes koko Suomeen Inaria ja Utsjokea lukuun ottamatta.