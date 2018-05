Helsingin yliopisto yltää sadan arvostetuimman yliopiston joukkoon

Vast: Mainettaan huonompi

Kokoomus on aina ollut Suomen koulutuksen suurin puolustaja ja tukija. Onhan se nytkin Vihreiden kanssa kaikkein koulutetuin Suomen puolueista. Suomen taloudellinen tilanne määrittää menestyksemme tieteissä. Ei ole köyhää kriisimaata, joka olisi tieteiden ja sivistyksen kärkimaa, vaikka jotkut ääri- ja populistipuolueissa näin uskovat. Suomen talous on sekä sivistyksen, että turvallisuuden kannalta äärinmäisen tärkeää. Emme voi elää velaksi ikuisesti samalla kun emme huoli maahanmuuttajia, huoltosuhteemme romahtaa ja nostamme työntekijöiden veroja tasolle joka tekee työnteosta Suomessa kannattamatonta. Itse olen opiskellut Amerikan huippuyliopistossa. Siellä alueelliset erot ovat suuria ja yleisesti ottaen vain parhaimmat peruskoulut ja lukiot ovat Suomen tasoa ja siitä kärsivät myös yliopistot. Amerikan etuna on kuitenkin se, että Amerikan yliopistoilla on rahaa tehdä mitä he haluavat. Se taas houkuttelee maailman parhaat professorit, jotka houkuttelevat maailman parhaat opiskelijat. Amerikan huippuyliopistot omistavat miljardeja. Varallisuus on sijoitettu ja se tuottaa loputtomasti rahaa niin kuin Norjan eläkerahasto. Suomessa elämme kädestä suuhun ja siksi raha on aina tiukilla ja siksi suomalaiset yliopistot eivät kykene kunnianhimoisiin tutkimuksiin ja siksi eläkejärjestelmämme uhkaa romahtaa. Me emme voi esimerkiksi kerätä näytteitä avaruudesta siten kuin Amerikan yliopistot. Emme houkuttele maailman viisaimpia ihmisiä tänne ja menetämme meidänkin älymystön Piilaaksoon ja maailman huippuyliopistoihin. Ei Bengt Holmströmmit ja Linus Torvaldsit jää Suomeen.