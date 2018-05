Suomi sai juhlavuosilahjoina yksityisiltä yli 8000 hehtaaria uusia suojelualueita

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja, joka kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Tällaisia uusia suojelualueita perustettiin vuonna 2017 yhteensä 3 064 hehtaaria. Kunnat suojelivat lisäksi yhteensä 1 980 hehtaaria omia maitaan. Myös valtio on nyt valinnut suojelukohteet, joilla se kampanjalupauksen mukaisesti tuplaa yksityisten suojelupäätösten hehtaarimäärän.

Valtaosa valtion uusista suojelualueista on Metsähallituksen kohteita, joita on kaikkiaan 94. Yli puolet sijaitsee Etelä-Suomessa, 27 Pohjanmaa-Kainuun alueella ja 15 Lapissa. Kohteista enemmän kuin puolet on kokonaan tai osittain luontojärjestöjen esittämässä suojelurajauksessa.

– Erityisen mainittavaa on se, että kaksi kolmasosaa kohteista rajoittuu olemassa olevaan suojelualueeseen, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen iloitsee.

Valtaosa yksityisten maanomistajien lahjoittamista alueista säilyy edelleen yksityisessä omistuksessa, mutta luonnonsuojelulain mukaisina suojelualueina.

