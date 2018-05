Yhä harvempi peruskoululainen käy kymppiluokan

Kuri takaisin

Kymppiluokka on mielestäni huono keksintö. Mieluummin pidentäisin oppivelvollisuuskoulua ja lisäisin koulukuria. Nyt nämä hulivilit menevät peruskoulun jälkeen vanhempien painostuksesta jatkoluokalle, kun eivät ole viitsineet käyttäytyä koulussa. Tästä laiskuudesta maksavat käytännössä kaikki, kun opettajien aika menee hulivilien/amiksien armoilla. On kaksi tapaa ratkaista tämä: eriyttää opetusta käytöksen pohjalta tai antaa lisää kurinpitovaltaa kouluille. Jälkimmäinen on sosiaalisesti oikeudenmukaisempi. Se myös tekee kaiken maailman kymppiluokat tarpeettomiksi ja amikset oppivat perusasioita kuten kohteliaan käytöksen ja vähän yleissivistystä.

