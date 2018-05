Tuore tutkimus: Kotihoidon tuki ei ole optimaalinen järjestelmä – ohjaa liikaa ihmisten päätöksiä

Varhaiskasvatus????

En minä ainakaan ihan kirkkainta kruunua anna ns. varhaiskasvatukselle. Jatkuvasti lukee juttuja, joissa tarhatädit eivät itse laittaisi omaa lastaan päiväkotiin ja suuriin ryhmiin. Lapset ovat niin erilaisia ja kehittyvät omaan tahtiinsa, ettei heitä voida arvioida jonkun neuvolatestin perusteella. On nykyään tietysti vanhempia, jotka viihtyvät paremmin somen kuin lastensa kanssa, jolloin varhaiskasvatus voikin olla lapselle hyväksi. Mutta on taatusti myös vanhempia, jotka touhuavat ja ohjaavat lasta kotona usein sata kertaa paremmin kuin päiväkotien suuret ryhmät. Itselläni on kolme jo nyt aikuista lasta ja seitsemän lastenlasta, joten monta asiaa olen lapsissa huomannut eroavaisuuksia, mutta fiksuja ovat kuitenkin kaikki.

