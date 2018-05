Hämeenlinnassa 16-vuotias nuori nainen kuoli auton törmättyä puuhun tiistai-iltana puoli kymmenen aikaan. Hämeen poliisilaitoksen mukaan kuollut nainen oli autossa matkustajana etupenkillä, ja autoa ajoi 18-vuotias nainen.

Ilmoituksen onnettomuudesta oli tehnyt auton kuljettaja, joka kuljetettiin hoidettavaksi Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Poliisilla ei tässä vaiheessa ole tietoa, koska kuljettajaa päästään kuulemaan.

Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Lalli Jylhän mukaan tapauksella on myös muita todistajia, joiden havaintoja selvitetään.

Mainos

Onnettomuus sattui Aulangon puistometsässä. Jylhän mukaan alueen läpi kulkee hyväkuntoinen kestopäällystetie, joka on kuitenkin hyvin mutkainen ja alueella on myös korkeusvaihteluja. Onnettomuuspaikalla nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa.

– Tutkinnan aikana se selviää, mutta yksi varteenotettava mahdollisuus on, että ylinopeudella olisi vaikutusta tapahtuneeseen, Jylhä sanoo.

Alkoholilla ei epäillä olevan osuutta onnettomuuteen.

Juttua muokattu: Onnettomuudessa menehtynyt oli 16-vuotias eikä 17-vuotias, kuten jutussa alun perin mainittiin.