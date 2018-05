Sarjakuristajan saama tuomio voi alentaa mahdollista tulevaa surmatuomiota – hovioikeus tuomitsi 2,5 vuodeksi vankeuteen

Vast: Paljous alennus tuomiosta ja pienet tuomiot

Rahasta on kiinni. Ja amnesty huutaa heti jos oloja huonnonnetaan. Ei siellä vankilassa tarvis olla niin hyvät olot ja pöperöt. Olisi jopa parempi ettei olisi niin ravitsevaa ruokaa. Nytsitä pumpataan rautaa ja syödään hyvin ja ollaan 3 kertaa voimakkaampia kun tullaan ulos. ei ne kulut olis niin kovat jos saisivat vaikka saman ruuan mitä peruskouluista on jäänyt. Ja moni kyllä mielellää maksaa verovasroista et tälläiset hullut on poissa