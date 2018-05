Hölöttäjät tuppisuita suositumpia Suomessakin – tutkittu lapsilla ja upseeriksi opiskelevilla

Vast: Hölö

Mikä näyttää hyvältä on hyvää. Mikä kuulostaa hyvältä on hyvää. Näilläkö mennään? Hyvät näyttelijät, joilla on riittävän kuuluva ääni ja itsevarmuutta pärjäävät parhaiten tässä nykymenossa. Rehellisen työnkin tekijöitä toki tarvitaan. Kiusaaminen ja kateus eivät koskaan katoa maailmasta. Olemme niin tasa-arvoisia..