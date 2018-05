Sadeoja: STT:lle esitetty valtiontuki on hyvä ylimenokauden ratkaisu

Annu Marjanen

STT:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Sadeoja pitää STT:lle esitettyä valtiontukea hyvänä ylimenokauden ratkaisuna. STT:n hallitus on päätynyt siihen, että valtiontukeen suhtaudutaan myönteisesti.

– Se on ihan selvää, että siitä on eri näkemyksiä ollut ja varmaan onkin. Itse olen ollut tämän valtiontuen kannalla koko ajan, Sadeoja sanoo.

Hallitus esittää lisäbudjettiesityksessään STT:lle 1,5 miljoonan euron kertaluontoista tukea uutistoimintojen turvaamiseen murrosvaiheessa. Sadeoja huomauttaa, että murros koskee koko Suomen mediakenttää.

STT:n toiminnan rahoituksessa on ollut ongelmia asiakasmenetysten takia, ja asiaan on etsitty ratkaisuja jo pidempään.

– Tietysti se työ jatkuu, että löydetään vakaampi pohja STT:n tulevaisuudelle. Siihen tämä antaa nyt merkittävästi lisää mahdollisuuksia ja rauhoittaa tilannetta.

Sadeoja ei näe valtiontuen vaikuttavan STT:n journalismin riippumattomuuteen. Hän pitää mahdollisena, että julkinen tuki muuttuisi myöhemmin pysyväluonteisemmaksi. Tätä voisi hänen mukaansa perustella STT:n erityisasemalla suomalaisessa mediakentässä.

– STT on ollut laaja-alaisesti toimialan yhteinen yritys ja sillä on laajempaa merkitystä. Näen hirveän tärkeänä, että STT säilyy Suomessa ja olen koko ajan sitä pyrkinyt korostamaan. Meidän on vain löydettävä siihen ratkaisu, miten se tehdään järkevällä tavalla.

Sadeoja on myös Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja ja kustantaja. STT:n suurimmat omistajat ovat SanomaAlma Media ja TS-Yhtymä.