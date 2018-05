Sdp haluaa hivuttaa kehitysrahoitusta kohti 0,7:ää prosenttia

Järkeä kehitysapuun, ei pelkkää rahanjakoa

Suomi on antanut rahaa eri Afrikan maihin jo vuosikymmeniä ja erityisenä panostuksen kohteena on mm ollut ehkäisyn laadun parantaminen maissa, jotka jo nyt kärsivät liikakansoituksesta ja -syntyvyydestä.

Olisi mielenkiintoista kuulla jonkun ns asiantuntijan kertovan, miksi annetut miljoonat ovat menneet täysin hukkaan, koska syntyvyys ja väkiluku vain kasvavat avusta huolimatta.

Toinen mystinen kohde, niin tärkeitä kuin ne ovatkin, ovat suurella hehkutuksella lahjoitetut kaivot. Onkohan joku jossain laskenut, mikä on muodostunut yhden kaivon hinnaksi?



Eikö olisi järkevämpää opettaa maanviljelyä, työntekoa ja työn tekemisen kulttuuria ja erilaisia yrittämisen mahdollisuuksia, eikä kantaa rahaa, joka kerrotun mukaan vielä valtaosin kulkeutuu kyseisen avustettavan maan päättäjien taskuihin?

Onhan tietysti selvää, että nykyisen kaltainen kehitysapu työllistää Suomessakin lukuisia henkilöitä, jotka myös haluavat säilyttää työpaikkansa eli jatkaa vastikkeettoman ja tuottamattoman rahan jakamista oma työpaikan säilymisen toivossa.

