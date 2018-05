Perustuslakivaliokunta jatkaa sote-puserrustaan – "Huomenna jatketaan, enempää ei ole kerrottavaa"

Perustuslaki: 275 kunnan asukkailla päätösvallan jatkuvuus omista palveluista

Turun Sanomat kirjoittaa: "Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan perustuslakivaliokunta pitäisi ongelmallisena hallituksen kaavailemaa kattoa maakuntien sote-menoille."



Perustuslaki



[A] Kun yleiskatteellinen, perustuslaillisesti verotusoikeudellinen aidosti päätösvaltainen itsehallinnollinen demokraattinen Turun valtuusto (kaikki 275 kuntaa) päättää omista sairaaloistaan, terveyskeskuksistaan, vanhustenhoidostaan, perheiden, lasten ja nuorten sosiaalipalveluista — yleiskatteellisesti itsehallinnon mukaan ja lakeja noudattaen —, niin mikään Suomen tuomioistuin ei voi hyväksyä valtion asettamaa meno- ja budjettikattoa itsehallinnollisille kunnille. Sellainen on ehdottomasti perustuslain ja valtiosopimuksen mukaisen itsehallinnon ja itsehallinnon suojan vastaista: sekä perustuslain että Suomen lain vastaista.



[B] Kuntien itsehallinto po. palveluista on kiistaton.



Jk.



Yhtäältä jos maakuntalakiesitys olisi jollakin yksittäisellä akateemisella perusteella "perustuslain mukainen" (vrt. Kataisen sotet), niin se on erittäin heikosti perustuslaillinen. Toisaalta kuntien itsehallinto on perustuslaissa selvä ja yksiselitteinen.



Sipilän maakuntalakiesitys po. palvelujen osalta on lähinnä Kataisen hallituksen malleja, jotka kaatuivat kuntien itsehallinnon vastaisina.



Perustuslaki suojaa 275 kunnan asukkaita puoluekannasta riippumatta.

