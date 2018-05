Sarjakuristajalle kaksi ja puoli vuotta vankeutta

Olli-pekka Paajanen

Helsingin hovioikeus on tuominnut sarjakuristajaksi kutsutun miehen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta 2,5 vuoden vankeuteen. Käräjillä syyte oli kaatunut näytön puutteeseen.

Hovioikeuden mukaan Michael Penttilä, 52, suunnitteli 17-vuotiaan naisen kuristamista viime vuoden alkupuolella. Tutkintavankeudessa parhaillaan murhasta epäiltynä istuva mies määrättiin hovioikeuden tuomiolla heti vangittavaksi.

Penttilä yritti tunkeutua samassa taloyhtiössä asuvan naisen asuntoon tammikuussa 2017. Syyttäjän mukaan Penttilä yritti avata ovea tuntemattomalla esineellä noin kymmenen minuutin ajan. Penttilällä oli kädessään mustat nahkahanskat, jotka ovat syyttäjän mukaan hänen tavaramerkkinsä. Saman vuoden huhtikuussa hän pudotti naisen asunnon postiluukusta kirjeen, jossa pyysi ottamaan yhteyttä seurustelutarkoituksessa.

Penttilä kiisti käyneensä tytön asunnon oven takana tai pyrkineensä asuntoon. Hän oli kertomansa mukaan osoittanut kirjeen treffipalstalla tapaamalleen henkilölle, jota luuli tytöksi.

Käräjäoikeus ei löytänyt viime kesänä näyttöä siitä, että asuntoon tunkeutumista yrittänyt mies olisi ollut juuri Penttilä. Käräjäoikeuden mukaan naisen ovisilmän kautta tekemiin havaintoihin ja myöhemmin taloyhtiön pihalla tapahtuneeseen tunnistamiseen liittyi merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Hovioikeus kuitenkin totesi, että nainen on voinut tehdä luotettavia havaintoja miehestä ovisilmän kautta. Nainen tunnisti tunkeutujan Penttiläksi nähdessään tämän kerrostalon pihalla.

Käräjäoikeuden tuomiosta valittanut syyttäjä vaati hovioikeudessa Penttilälle neljän vuoden vankeusrangaistusta.

Hovioikeudelle lausunnon antanut erikoispsykologi totesi, että Penttilällä on perversio, jota tämä ei kykene täysin hallitsemaan. Hovioikeus katsoi lausuntoon ja aiempaan rikoshistoriaan nojaten, että Penttilällä on pakonomainen tarve kuristaa.

Hovioikeus päätteli, että Penttilän toimintatavasta saatuun selvitykseen nähden asuntoon tunkeutumisella ei olisi pyritty muuhun kuin toteuttamaan perversiota. Oikeuden mukaan jo pelkkä postiluukusta pudotettu kirje olisi ollut riittävä osoittamaan, että Penttilällä oli suunnitelma väkivallantekoon. Oikeus kuitenkin totesi, että päämääränä ei välttämättä ollut kuolemaan saakka ulottuvan väkivallan käyttö, mikä lievensi tuomiota.

Vapaalla jalalla olleen Penttilän epäillään syyllistyneen murhaan samaan aikaan, kun hovioikeus käsitteli hänen juttuaan.

Penttilä vangittiin Helsingin Kalliossa huhtikuussa tapahtuneesta epäillystä murhasta vajaat kolme viikkoa sitten. Hän on poliisin mukaan myöntänyt syyllistyneensä henkirikokseen.

Viisikymppinen nainen löytyi kuolleena toukokuun alussa. Talon asukkaat olivat havainneet poikkeuksellista hajua, jolloin huoltomies tarkasti naisen asunnon.

Henkirikoksen paljastumisen jälkeen julkisuudessa on pohdittu, miten sarjakuristaja saattoi odottaa tuomiotaan vapaalla jalalla.

Psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön ylilääkäri Alo Jüriloo arvioi aiemmin STT:lle, ettei järjestelmä toimi kunnolla tämänkaltaisissa äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa. Monissa maissa vaarallisiksi arvioidut vangit voidaan pitää vankilassa, mutta Suomessa määrämittaista vankeusrangaistusta istuneet on päästettävä rangaistuksen kärsimisen jälkeen vapaaksi.

Penttilä on tuomittu 1980-luvulla äitinsä kuristamisesta. Tuolloin hänet tuomittiin törkeästä pahoinpitelystä ja kuolemantuottamuksesta. 1980-luvun loppupuolella hän houkutteli kaksi 12-vuotiasta tyttöä kotiinsa ja kuristi toisen nahkaisella vyöllä ja hupparin narulla. Toinen tytöistä onnistui pakenemaan asunnosta. Penttilä tuomittiin taposta, väkisinmakaamisen yrityksestä ja lapseen kohdistuvasta haureudesta. Penttilä on tuomittu myös 1990-luvun alkupuolella tehdystä taposta. Tuolloin hän oli houkutellut naisen tyhjillään olleeseen isoäitinsä asuntoon. Hän tappoi naisen kuristamalla tätä kangasvyöllä tai narulla.

Kun Penttilä vapautui vankilasta marraskuussa 2008, hänet todettiin vaarallisuusarviossa soveltumattomaksi siviilielämään. Hänet on tuomittu tämän jälkeen törkeästä pahoinpitelystä, törkeän pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta, pahoinpitelystä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Aiempia tuomioita on kaiken kaikkiaan yhdeksän. Lähes kaikissa on ollut kyse kuristamisesta.

Penttilä vapautui viimeisestä tuomiostaan joulukuussa 2016 eli vain noin kuukausi ennen kuin alkoi oikeuden mukaan suunnitella uutta tekoa.