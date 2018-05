Berner: Valtion myöntämä uutistuki MTV3:lle voi jatkua omistajanvaihdoksesta huolimatta, kunhan ehdot täyttyvät

Tanja Nuotio

MTV3:n uutistuki voi jatkua omistajanvaihdoksesta huolimatta, kunhan vain ehdot täyttyvät, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) Lännen Medialle.

Valtio on myöntänyt MTV:n tv-uutistoimintaan valtionavustusta tälle ja ensi vuodelle yhteensä kolme miljoonaa euroa.

– Tuen ehtona kanavalle on asetettu palveluvelvoite, jossa on määritelty uutistoiminnan laajuus. Tuen saajalla pitää lisäksi olla niin sanotun yleisen edun kanavan toimilupa, mistä seuraa tavallisia toimilupia laajemmat velvoitteet, Berner sanoo.

– Jos yrityskauppa toteutuisi, edellytyksenä on senkin jälkeen, että toiminta jatkuu näiden tukiehtojen mukaisena asetetun palveluvelvoitteen ajan.

Berner muistuttaa, että tv-uutistoiminnan tuki on tarkoitettu siirtymäajan ratkaisuksi, ei pysyväksi rahoitusmuodoksi. Kyse on määräaikaisesta tuesta, ja valtion budjetissa tähän on osoitettu rahaa siis kahdelle vuodelle.

Mainos

Ministeriö myönsi viime joulukuussa kolmen miljoonan euron avustuksen MTV:lle uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpitoon ja laajentamiseen. Samalla yhtiölle asetettiin palveluvelvoite.

Viime perjantaina tuli tietoon, että ruotsalainen Telia on ostamassa mediajätti Bonnierin pohjoismaiset tv-toiminnot eli myös MTV3-kanavan.

Työntekijöiden edustaja kertoi Lännen Median haastattelussa 26.5. olevansa huolissaan MTV3:n uutisten kohtalosta mahdollisen yrityskaupan jälkeen.

Berner sanoo, että vaikka MTV3:n omistaja vaihtuu, sen toimilupaa ei tarvitse peruuttaa, mikäli toiminta jatkuu ehtojen mukaisina.

– Ehdot ovat aika tiukat ja uuden omistajan olisi näihin sitouduttava.

Berner tähdentää, että määräysvallan muuttuessa ohjelmistoluvan haltijan tulee lain mukaan ilmoittaa määräysvallan muutoksesta toimilupaviranomaiselle, joka päättää, jatketaanko toimilupaa vai perutaanko se.

Telia on Pohjoismaiden suurin teleoperaattori. Bonnierin pohjosmaisten tv-toimintojen kauppahinnan on arvioitu olevan 10–12 miljardia kruunua.