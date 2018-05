Lähes puolet hoitajista on kokenut seksuaalista häirintää – Tehy julkaisi listan, miten taltuttaa häirintä ja väkivalta

Anita Simola

Hoitajilla on mitta täynnä.

Syljeskelyä, huitomista, raapimista, puremista, lyöntejä ja nimittelyä, aseella uhkailua. Fyysistä väkivaltaa on kokenut joka kolmas, jopa useampikin hoitaja. Liki puolet hoitajista on kokenut seksuaalista häirintää.

Hoitajiin kohdistunutta väkivaltaa on ollut maailman sivu, mutta teot tuntuvat raaistuneen entisestään.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyssä on oltu valppaana. Puheenjohtaja Millariikka Rytkösellä on lista, josta voivat löytyä ratkaisut. Rytkönen kertoo Lännen Medialle, että suurin osa resepteistä on helppo toteuttaa.

1. Harjoittele ja ehkäise ennalta.

– Työturvallisuus on työnantajan vastuulla. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Työnantajan pitäisi säännöllisesti harjoituttaa ja ohjata henkilökuntaa väkivaltaisten tilanteiden varalle perehdytyksessä ja täydennyskoulutuksessa. Harjoittelemmehan me elvytystäkin säännöllisesti. Työnantaja tietää velvollisuutensa, mutta jalkauttamiseen ei panosteta riittävästi. Tämä on outoa, sillä esimerkiksi poliisit harjoittelevat vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

2. Tee ilmoitus uhkailusta ja väkivallasta.

– Väkivallasta pitää ilmoittaa omalle esimiehelle, vakavat tapaukset ilmoitetaan poliisille. Terveydenhuollon yksiköissä on sähköinen ohjelma, johon kirjataan vaaratilanteet. Jos sitä ei ole, niin ne kirjataan paperille. Myös uhkaus pitää ilmoittaa.

3. Jos ei muuten niin lailla.

– Lainsäädäntöön yritetään vaikuttaa niin, että ensihoidon työntekijät olisivat samalla viivalla poliisien kanssa. Rikoslakiin haetaan muutosta niin, että rangaistus olisi sama kuin poliisiin kohdistuvassa virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa. Kyse on ensihoidon väestä, mutta tämä pitäisi ulottaa alamme kaikkiin työntekijöihin. Toisaalta voisimme vaatia, että väkivallan uhasta olisi asetuksella säädetty.

4. Lisää tietoutta opiskelussa.

– Yksi keino on lisätä tietoutta ja harjoittelua terveydenhuollon opiskeluvaiheessa. Sitä on siellä nytkin mutta tarvetta on lisäkoulutukselle. Hämmästyin lukiessani hoitajakoulutuksessa olevien kommentteja. Opiskelijat totesivat, että niin seksuaalinen häirintä kuin muukin väkivalta ovat heille tuttuja.

5. Turvanapit.

– Henkilöstön turvallisuuden eteen on tehty paljon, mutta lisää tarvitaan. Suurissa terveydenhuollon yksiköissä työntekijöillä on rintataskun kohdalla turvanapit. Näiden käyttö pitäisi laajentaa kaikkialle, jos työntekijät itse niin haluavat. Myös työskentely pareittain lisää turvallisuutta.

6. Hoitaja, älä hyväksy.

– Yksi tärkeä keino on, että hoitaja itse sisäistää ongelman. Monella voi olla ajatusta, että hoitajan pitää kestääkin muutamat ylilyönnit, eikä inahtaa joka rusahduksesta. Näin se ei mene. Meillä on nollatoleranssi niin kuin muuallakin. Väkivaltaa ei saa hyväksyä. Hoitoalasta on tullut työväkivallan riskiammatti. Jos väkivaltaa ei saada kuriin, kuinka ala pysyy houkuttelevana?

7. Älä riko hoitajaa

– Muutama vuosi sitten Tehy lanseerasi kampanjan nimeltä älä riko hoitajaa. Se pätee edelleen ja sitä voidaan soveltaa myös sosiaaliseen mediaan. Väkivalta ei jää hoitoyksikön seinien sisälle. Hoitajia uhkaillaan myös verkossa.