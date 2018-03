SAS:n lentoja uhkaava työnseisaus saattaa väistyä

Osaa SAS:n lennoista 6.–10. huhtikuuta uhkaava työnseisaus saattaa väistyä, tviittasi valtakunnansovittelija Minna Helle torstai-iltana. Helteen mukaan osapuolet olivat juuri saavuttaneet neuvottelutuloksen.

Helteen mukaan työtaistelu peruuntuu, mikäli neuvottelutulos hyväksytään. Päätökset ovat tiedossa pääsiäislauantaina puolen päivän jälkeen.

Työnseisausuhka koski irlantilaista City Jet -yhtiötä, joka operoi osaa SAS:n lennoista. Lakkovaroituksen jättivät Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ja sen jäsenyhdistys Blue 1 Pilot's Association. Työnantajaa edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

YTY:n pääneuvottelija Jari Nokio kertoi viime viikolla STT:lle, että lakkovaroituksessa on mukana 30 lentäjää.

Lentäjien tavoitteena on saada parannuksia työssäjaksamiseen ja työvuorolistojen laatuun. Koska työnantajayhtiön päämaja on Dublinissa, on asioiden sopiminen ollut hankalaa, Nokio kertoi.