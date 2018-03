Perussuomalaisten Meri yritystukiryhmästä: Näyttää menevän oikeaan suuntaan, mutta en usko että päästään ilman eriävää mielipidettä

Hukkaan heitettyä rahaa, vääristää kilpailua

Valtio tukee yrityksiä vuosittain n. neljällä miljardilla eurolla. Tuet valuvat suurelta osin hukkaan, esim. osa jaetaan suoraan omistajille ylisuurina osinkoina (kuten laivayhtiöt tekevät). Eikä valtion virkamies voi tietää, mikä ala on oikeasti tukemisen arvoinen. Ottaen huomioon rahanhaaskaamisen massiivisen skaalan, ehdotus tukien vähentämisestä 60 miljoonalla eurolla on lähinnä huono vitsi. Mitä ilmeisimmin Keskustaa ja Kokoomusta lähellä olevat tahot hyötyvät veronmaksajien miljardeista, joten heitä ei kiinnosta korjata asiaa, vaikka valtio elää velaksi.



Järkevintä on lopettaa yritystuet kokonaan ja laskea verot kilpailukykyiselle tasolle. Lahden eteläpuolelta kannattaa kopioida malli, jossa voittoa verotetaan vasta kun se jaetaan ulos yrityksestä. Näin siis siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että haluttaisiin maan parasta.

