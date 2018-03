Pekkarinen esittämässä 60 miljoonan leikkauksia yritystukiin, perussuomalaiset pitää kiinni eriävästä mielipiteestä

Vast: Liian vähän ja liian myöhään

Vähintään mitä tulee tehdä on vaatia tuet maksettavaksi takaisin ennen osinkojen maksua. Muuten "yritystuki" on suoraa tulonsiirtoa yhtiöiden omistajille.



Voisi tuon iänikuisen Pekkarisen vaihtaa johonkin pätevään kaveriin. 60M€ säästöt 4,1 miljardista on ala-arvoista ajan haaskausta. Parempaa hyötyä olisi ollut laittaa koko sakki tyhjentämään eduskunnan roskakorit ja pyyhkimään pöydät. Se olisi rehellistä työtä.