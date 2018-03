Työllisyys ja osaaminen vahvasti tapetilla kehysriihessä

Susanna Jääskeläinen

Työllisyyden ja osaamisen teemat ovat vahvasti esillä hallituksen kehysriihessä huhtikuun toisella viikolla.

Lisäeuroja on luvassa ainakin täydennys- ja muuntokoulutukseen. Opetusministeri Sanni-Grahn-Laasosen (kok) mukaan haussa on nopeita ratkaisuja sen varmistamiseen, ettei kasvu tyrehdy osaajapulaan.

– Yritykset eri puolilla Suomea raportoivat rekrytointiongelmista, kasvu lähti Lounais-Suomesta ja on nyt levinnyt koko Suomeen. Ja nyt kun kasvu vetää, hallituksen tehtävä on varmistaa, että meillä on ratkaisuja osaajapulaan ja että pystytään nopeavaikutteisesti ja joustavasti muuntokouluttamaan ihmisiä niille aloille, missä on pulaa osaajista, Grahn-Laasonen sanoo.

Hallitus on nimittänyt kolmen kansliapäällikön ryhmän valmistelemaan ratkaisuja. Mukana ovat opetus-, elinkeino- ja valtiovarainministeriö.

Luvassa on myös alustavia linjauksia siitä, millaisia rakenteellisia uudistuksia koulutusjärjestelmään voitaisiin tehdä, jotta se tukisi vahvemmin osaamisen kehittämistä työuran aikana.

Pohdittavaa hallituksella riittää myös työttömien kohtelussa. Alkuvuodesta suuren kohun nostattanut työttömien aktiivimalli on nyt ollut voimassa ensimmäiset kolme kuukautta, ja hallitus on kertonut katsovansa sen viilauksia ja työvoimapalvelujen resurssien riittävyyttä näiden kokemusten pohjalta.

Tällä viikolla saatujen ennakkotietojen mukaan työttömyysturvan saajista vajaa puolet on alkuvuoden aikana täyttänyt aktiivimallin aktiivisuusehdon eli yli puolelta työttömyysetuutta ollaan leikkaamassa 4,65 prosentilla huhtikuun alusta alkaen.

Hallitus päättää mahdollisesti myös niin sanotun aktiivimalli kakkosen kanssa etenemisestä. Kyse on esityksestä, joka velvoittaa työttömiä hakemaan keskimäärin yhtä työpaikkaa viikossa työttömyysetuuden vastineeksi. Jos työtön rikkoo velvoitetta ilman pätevää syytä, sanktiona on 60 päivän karenssi, jolloin ei makseta tukea.

Hallituksen odotetaan päättävän myös mahdollisista lisäaskelista sosiaaliturvan uudistamisessa. Muun muassa professori Juho Saaren eriarvoisuuden torjuntaa pohtinut työryhmä esitti viime viikolla tukien yhtenäistämistä ja selkeyttämistä.

Viikonloppuna valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ehdotti, että hallitus käynnistäisi mahdollisimman nopeasti kokeilun Britannian mallin mukaisesta yleistuesta, jossa tukimuotoja on yhdistetty yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi.

Siniset on esitellyt oman samankaltaisen mallin sosiaaliturvan uudistamiseen. Hallituksen perustulokokeilu on päättymässä tämän vuoden lopussa.

Sosiaaliturvan suurempi remontti menee silti ensi vaalikaudelle, ja sitä pohjustetaan erillisessä Toimi-hankkeessa.