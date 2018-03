Pääsiäisen vietto alkaa – kiirastorstai on suosittu kirkossakäyntipäivä

Pääsiäisen vietto alkaa tänään kiirastorstaina. Hiljaisen viikon torstaina muistellaan Jeesuksen ja opetuslasten viimeistä ateriaa yhdessä.

Kiirastorstai on suomalaisten kolmanneksi suosituin kirkossakäyntipäivä. Illan messussa alttari riisutaan kynttilöistä ja kankaista ja verhotaan tulevan pitkäperjantain vuoksi mustaan. Pitkäperjantai on kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä se on Kristuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä.

Kirkoissa vietetään pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus ilman ehtoollista. Kellot ja urut ovat hiljaa. Alttarilla on vain ristiinnaulitun kuva, krusifiksi. Kukkina käytetään pelkästään viittä punaista ruusua, jotka symboloivat Jeesuksen viittä haavaa.

Pääsiäisenä juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta. Juhlan suomalainen nimi viittaa paastosta pääsemiseen.

Pääsiäisen juhla alkaa lauantain ja sunnuntain välisenä pääsiäisyönä, kun seurakunnissa vietetään pääsiäisyön messua. Sen yhteydessä sytytetään kynttilät, jotka kuvaavat nousevaa aurinkoa ja kuoleman pimeyden väistymistä. Alttarin musta liturginen väri vaihtuu valkoiseen.

Pääsiäisyö aloittaa pääsiäisviikon, joka kestää seuraavaan lauantaihin. Samalla alkaa myös 50-päiväinen pääsiäisaika, joka päättyy helluntaihin.

Kristityt ovat viettäneet pääsiäistä aivan kristinuskon alkuajoista lähtien.