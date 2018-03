Kolmevuotiaan lapsensa puukottaneelle miehelle murhasyyte

Itä-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjät ovat nostaneet syytteen murhasta tapahtumista, jotka liittyvät 3-vuotiaan lapsen puukotukseen viime vuoden marraskuussa Porvoossa. Syytetty on lapsen isä. Asiaa koskeva haastehakemus on toimitettu Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Asian pääkäsittelypäivä selviää myöhemmin, sillä epäilty on määrättynä mielentilatutkimukseen. Lapsen vanhemmilla oli kiista huoltajuudesta.

Epäilty on esitutkinnassa tunnustanut aiheuttaneensa uhrin kuoleman omalla menettelyllään.