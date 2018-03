Työvoimapula Suomessa yhä laajempaa

Tuomas Savonen

Työvoimapula on Suomessa yhä laajempaa, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta ammattibarometrista.

Barometrin mukaan valtakunnallisiksi työvoimapula-ammateiksi määritellään nyt 40 ammattia, kun vuosi sitten niitä oli 24.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Mika Tuomaalan mukaan työvoiman saatavuustilanne Suomessa on edelleen kohtalainen, mutta kehityssuunta ja muutoksen ripeys ovat huolestuttavia.

Tuomaalan mukaan työvoiman saatavuusongelmat ovat käyneet ilmi myös esimerkiksi työvoimaviranomaisten tekemissä työnantajahaastatteluissa, joissa yli kolmasosa työnantajista on valittanut vaikeuksia sopivan työvoiman saatavuudessa.

– Muutos on ollut suuri kuluneen vuoden aikana. Jos sama vauhti jatkuu, niin olemme pian ongelmissa, Tuomaala varoittaa.

Hän myöntää, että osaavan työvoiman saatavuuteen on vaikea vaikuttaa nopeasti, sillä koulutusjärjestelmän muutokset ovat hitaita toteuttaa ja niidenkin vaikutukset näkyvät useimmiten vasta vuosien viiveellä.

Huutavin pula on barometrin mukaan rakennusalan työnjohtajista. Rakennusalalla tarvitaan myös rakennusinsinööreistä ja muista rakennustyöntekijöistä. Suurinta pula on Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Tuomaalan mukaan rakennusalan osaajista on pulaa laajalla rintamalla.

– 40 pula-ammatin joukossa on peräti 13 rakennus-alan ammattia, Tuomaala kertoo.

Tuomaala uskoo, että rakennusalan kovin buumi on kuitenkin jo vähitellen taittumassa, joten alan työvoimapulakin saattaa hellittää.

Rakennusalan ohella myös sosiaali- ja terveysalalla on lukuisia ammatteja, joissa on pulaa työvoimasta. Yleisintä sote-alan työvoimapula on ylilääkärien, erikoislääkärien, yleislääkärien ja sosiaalityön erityisasiantuntijoiden kohdalla.

Tuomaalan mukaan lääkäripula on helpottanut viime vuosina muun muassa koulutusmäärien kasvun myötä.

– Sosiaali- ja terveysala ei enää korostu pula-ammattien listalla samalla tavalla kuin aiemmin, Tuomaala sanoo.

Pula-ammattien lista on monipuolistunut ja listan kärkeen on noussut myös ammatteja teollisuuden alalta. Muun muassa konetekniikan erityisasiantuntijoita sekä sähkö- ja automaatioinsinöörejä ei ole tarvetta vastaavasti.

Samalla kun pula-ammattien lista on paisunut, niiden ammattien määrä, joissa on työvoiman ylitarjontaa, on pienentynyt selvästi. Barometrin mukaan ylitarjonta-ammatteja on nyt 30, kun vuotta aikaisimmin niitä oli 44.

Ylitarjontaa työvoimasta on erityisesti yleissihteerin ammatissa. Tuomaalan mukaan sihteerit ovat olleet ylitarjontalistan kärkipaikoilla jo vuosien ajan. Ilmiötä selittää Tuomaalan mukaan paljolti tietotekniikan kehitys, mikä on vienyt suuren osan sihteerien perinteisistä töistä.

Uusina ammatteina barometrin ylitarjontalistan kärkeen ovat nousseet käytön tukihenkilöt, konepuusepät, pankki- ja muut toimihenkilöt sekä koulunkäyntiavustajat.