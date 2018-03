Demokraatti: Aktiivimallin jatke voi jäädä toteuttamatta

Aktiivimallin jatkeeksi kutsuttua esitystä ei välttämättä ehditä toteuttaa tällä vaalikaudella, sanoo työministeri Jari Lindström (sin) Demokraatti-lehdelle.

– Siinä on sellainen ongelma, että aikataulullisesti me olemme todenneet ja se on virkamiesnäkemyskin, että sen tuominen tässä ja nyt tällaisella aikataululla ei välttämättä ole kauhean järkevää, jos meillä ei ole järjestelmät kunnossa, Lindström sanoo lehden mukaan.

Lindströmin mukaan lopullinen päätös esityksen kohtalosta tehdään huhtikuun kehysriihessä.

Kyse on esityksestä, joka velvoittaisi työttömiä hakemaan keskimäärin yhtä työpaikkaa viikossa työttömyysetuuden vastineeksi. Jos työtön rikkoisi velvoitetta ilman pätevää syytä, sanktiona olisi 60 päivän karenssi, jolloin ei maksettaisi tukea.