Suomen Yrittäjät tyrmää demarien eriarvoisuuden vähentämisohjelman – "Miksi Sdp on lähtenyt ristiretkelle yrittäjiä vastaan?"

Suomen Yrittäjät kritisoi rajusti Sdp:tä puolueen viime viikolla julkaisemasta eriarvoisuuden vähentämisohjelmasta. Suomen Yrittäjät kertoo kokevansa ohjelman hyökkäyksenä yrittäjiä ja pk-yrityksiä kohtaan.

Oppositiopuolue Sdpjulkaisi oman eriarvoisuuden vähentämisohjelmansa sen jälkeen, kun professori Juho Saaren johtama eriarvoisuutta pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa pääministeri Juha Sipilälle (kesk) viime viikolla. Sdp rahoittaisi ohjelmansa kiristämällä veroja yli 600 miljoonalla eurolla.

Suomen Yrittäjien mukaan valtaosa veronkorotuksista kohdistuisi pk-yrittäjiin. Sdp poistaisi yrittäjävähennyksen ja listaamattomien yritysten osinkohuojennuksen.

Mainos

Yrittäjien hallituksen mukaan uudet työpaikat ovat syntyneet 2000-luvulla pk-yrityksiin ja riskiä ottavat yrittäjät ovat keskeisessä roolissa Suomen talouden kääntämisessä. Suomen Yrittäjät kummastelee, miksi Sdp poistaisi yrittäjävähennyksen, joka on merkittävä erityisesti pienituloisille pienyrittäjille. Etujärjestön mukaan Sdp:n ohjelma lisäisi ahtaimmalla olevien yrittäjien köyhyysriskiä.

– Sdp on ollut työn puolue, jossa on ymmärretty, että työpaikkoja luomiseen tarvitaan riskiä ottavia yrittäjiä. Mihin tämä ymmärrys on kadonnut? Miksi Sdp on nyt lähtenyt ristiretkelle yrittäjiä ja yrittäjyyttä vastaan, Suomen Yrittäjät ihmetteli tiedotteessaan.

Sdp ehdotti ohjelmassaan muun muassa, että toisen asteen koulutus tehtäisiin aidosti maksuttomaksi ja subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen palautettaisiin. Yrittäjävähennystä puolue kuvaili suurituloisia suosivaksi ja tehottomaksi.