Neljä viidestä suomalaisnuoresta suhtautuu EU-jäsenyyteen positiivisesti

Ammattiin opiskelevat ja perussuomalaisten kannattajat eivät keskinmäärin enemmistöltään kuulu yhteiskunnan kaikkein menestyneimpiin ja edustavat ehkä vähän vähemmän vastuuta menestymisestään tai menestymättömyydestään kantavaa suomalaisten osaa, kun sitä vertaa muihin kansalaisiin.



Kun vikaa ei oikein haluta hakea omasta yritteliäisyyden puutteesta joko opiskeluaikana tai mahdollisesti sen jälkeenkin, niin on inhimillistä, että syyllistä osoittava sormi kääntyy itsestä poispäin.



Kasvoton EU on oikein hyvä syntipukki varsinkin, jos ei oikein enää ole kuvaa siitä millaista Suomessa oli elää ennen sitä ja miten veronmaksajia yksipuolisilla devalvaatiopäätöksillä kuritettiin ja miten asuntolainojen korot olivat tästä syystä lähellä 20%.



Inhimillistä on, että aika kultaa haavat. Vaikka EU toi suomalaisille pakon orientoitua yhteiseen eurooppalaiseen säännöstöön, oli meillä omien "säveltäjiemme" (=hapuilevat poliittiset päätöksentekijät) jatkuvassa valtio kontrollissa elämisessä lukuisia ongelmia, jota ei enää tiedosteta.

