Miten Venäjä vastaa karkotusuutiseen? Suomalaisdiplomaatteja on Venäjällä niukempi joukko kuin itänaapurilla on Suomessa

Markku Uhari

Suomalaisia diplomaatteja on Venäjällä vähemmän kuin Venäjällä on Suomessa, ulkoministeriöstä kerrotaan.

Suomi päätti maanantaina karkottaa yhden venäläisen diplomaatin vastalauseena Britannian Salisburyssa tapahtuneeseen entisen vakoojaan Sergei Skripalin myrkytykseen.

Suomen ja usean muun karkotuspäätöksiä tekevän jäsenvaltion tavoin odotetaankin, miten Venäjä vastaa.

Useat EU-valtiot päättivät maanantaina vastaavankaltaisista karkotuksista kuin Suomi. Yhdysvallat on ilmoittanut karkottavansa 60 venäläisdiplomaattia, Britannia 23. Suomen naapurivaltiot, kuten Ruotsi, Norja ja Viro, ilmoittivat kukin karkottavansa yhden diplomaatin. Maanantaina muun muassa Australia liittyi diplomaatteja karkottavien maiden joukkoon.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi maanantaina medialle, että Venäjä voi vastata Suomen ilmoittamaan karkotukseen vastaavansuuruisella toimella. Joidenkin valtioiden, kuten Yhdysvaltojen ja Britannian, osalta Venäjä on jo ilmoittanut vastaavansuuruisista karkotuksista.

Venäjä on vastannut siis samalla mitalla kuin valtiot, jotka ovat päättäneet karkottaa diplomaatteja. Diplomaattistatuksella olevien henkilöiden määrät kuitenkin vaihtelevat valtioittain.

Mainos

Ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Maimo Henriksson kommentoi tiistaiaamuna Lännen Medialle, että Suomella on Venäjällä noin kaksikymmentä diplomaattia.

Ulkoministeriöllä on suurlähetystö Moskovassa ja pääkonsulaatti Pietarissa. Pääkonsulaatilla on lisäksi toimipiste Petroskoissa ja Murmanskissa.

Näiden lisäksi Suomella on Henrikssonin mukaan Venäjällä noin parikymmentä diplomaattikarriäärillä eli diplomaatin uralla olevaa ihmistä.

Venäläisiä on Suomessa kuitenkin tätä suurempi joukko. Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan, että venäläisiä diplomaatteja on kaikkiaan Suomessa 63. Heistä valtaosa, 58, on Helsingissä, neljä on Turussa ja yksi Ahvenanmaalla. Helsingin suurlähetystön henkilöstöstä osa on myös Lappeenrannassa.

Maanantain lehdistötilaisuudessa ei yksilöity tarkemmin sitä, kuka venäläisdiplomaateista karkotetaan. Ulkoministeriön on määrä ilmoittaa asiasta Venäjän suurlähettiläälle.

Lue myös: Suomi karkottaa venäläisdiplomaatin Salisburyn myrkkyiskun takia – iso osa EU-maista ryhtyy karkotuksiin