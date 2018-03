Sairaalat tarvitsevat lisää influenssatestejä – saatavuusongelmia pitkin Eurooppaa

Mari Areva

Influenssakausi ruuhkauttaa yhä terveyskeskusten ja sairaaloiden päivystyksiä. Influenssan testausta sairaaloissa vaikeuttaa suosittujen testivälineiden saatavuusongelma. GeneXpert- ja Alere i -nimillä tunnettujen testien saatavuusongelmista kerrotaan STT:lle ainakin Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Testien saatavuusongelmista kertoo esimerkiksi infektiolääkäri Ville Lehtinen Päijät-Hämeen keskussairaalasta Lahdesta.

Lehtisen mukaan testien puutteen vuoksi influenssatapauksia on todennäköisesti enemmän, kuin mitä sairaalassa on saatu varmistettua.

– Tämä on vähän hankaloittanut tätä influenssakauden loppua meillä, Lehtinen sanoo.

Kyse on pääosin päivystyksessä käytettävistä testeistä, joita suositaan niiden nopeuden ja luotettavuuden vuoksi.

– Meille sanotaan, että ongelma on globaali, mutta se lienee ainakin Euroopan laajuinen. Luultavasti testien kysyntä on noussut tuotantokapasiteettia suuremmaksi. Influenssakauden huippu on sijoittunut myöhäiseen ajankohtaan, ja kausi on kestänyt pitkään, sanoo kliinisen mikrobiologian osastonylilääkäri Kaisu Rantakokko-Jalava Tyksistä.

Ongelmia on erityisesti testauslaitteessa käytettävien reagenssien eli testikasettien saatavuudessa. Molemmat testit ovat yhdysvaltalaisyhtiöiden tuotteita, ja niiden valmistusmaa voi vaihdella, Rantakokko-Jalava kertoo.

Rantakokko-Jalavan mukaan kyseisiä nopeita PCR- eli geenimonistustestejä on käytetty nyt viitisen vuotta. Kyse on modernista molekyylidiagnostiikasta. Aluksi testattiin lähinnä tehohoitoon tulevat potilaat. Nyt potilaita testataan tuhansia, käytännössä kaikki sairaalahoitoon jäävät. Tavoite on välttää sairaalassa tarttuvia infektioita. Influenssaa voidaan diagnosoida muillakin testausmenetelmillä, mutta päivystyskäytössä nopeus on merkittävä asia.

– Näiden testien etu on se, että ne pystytään tekemään yksitellen ja kysynnän mukaan. Nopeimmillaan tulokset ovat valmiita viidessätoista minuutissa, Rantakokko-Jalava kuvailee.

Pienimmillä laitteilla voidaan kuitenkin testata vain yksi näyte kerrallaan, joten todellisuudessa tähän vastausnopeuteen ei ruuhka-aikana päästä, hän kertoo.

GeneXpert-testillä saadaan testattua A- ja B-influenssavirusten lisäksi rs-virus. Se tunnetaan erityisesti lasten flunssaviruksena, mutta se voi aiheuttaa hankalia oireita kaikenikäisille.