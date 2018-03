Greve sivuun Kansallisbaletin esimiestehtävistä epäasiallisen käytöksen vuoksi

Pertti Mattila

Kansallisbaletti on vapauttanut johtajansa Kenneth Greven esimiestehtävistä. Maanantain julkistettu päätös liittyy tanssijoiden esiin nostamaan Greven epäasialliseen käytökseen. Greve kuitenkin jatkaa baletinjohtajana sovitusti kautensa loppuun eli heinäkuun loppuun asti.

Päätös liittyy tanssijoiden esiin nostamaan Greven kielenkäyttöön, joka on koskenut tanssijan ulkonäköä tai yksityiselämän piiriin kuuluviin asioita.

Kansallisbaletti korostaa, ettei se ei hyväksy epäasiallista käytöstä ja että organisaatiossa on selkeät toimintamallit sen ehkäisyyn ja käsittelyyn.

Pääjohtaja Gita Kadambi sanoo, että tilanteesta on keskusteltu avoimesti organisaation sisällä.

– Päätös esimiesroolista luopumisesta oli minun ja Greven yhteinen. Tämä on erittäin valitettava tilanne. Huolimatta tästä arvostamme edelleen Greven Kansallisbaletin hyväksi tekemää ansiokasta työtä, Kadambi lisää.

Kenneth Greve ilmoittaa olevansa tilanteesta äärimmäisen pahoillaan.

– Suhtaudun intohimoisesti työhöni ja tunnistan, että olen ylittänyt rajani johtajan asemassa. Pyydän käytöstäni anteeksi tanssijoilta ja Kansallisbaletilta. Toivon, ettei tämä vahingoita Kansallisbaletin mainetta ja tulevaisuutta Suomessa, tanskalainen Greve sanoo tiedotteessa.

Kansallisoopperan ja -baletin viestintäjohtaja Liisa Riekki kertoi maanantaina STT:lle, että asiaan puututtiin heti sen tultua esiin.

– Tanssijoiden työryhmä toi tilanteen esiin runsas viikko sitten. Tämä oli uusi asia myös pääjohtaja Kadambille.

Riekin mukaan maailmanlaajuinen #metoo-kampanja oli osaltaan Kansallisbaletin ongelmien ilmitulon taustalla.

– Ilman muuta tähän liittyy yleisen keskusteluilmapiirin muuttuminen. Siinä on tapahtunut iso muutos viimeisen puolen vuoden aikana.

STT ei tavoittanut Riekin lisäksi Kansallisoopperan ja -baletin muuta johtoa kommentoimaan maanantain ratkaisuja.

Kansallisbaletin luottamusmies Jouka Valkama ilmoitti tiedotteessa, että syntynyttä tilannetta on käsitelty asianmukaisesti ja käsittely jatkuu ainoastaan organisaation sisällä. Tanssijat toivovat työrauhan säilyvän ja esityskauden jatkuvan mahdollisimman normaalisti.

Oopperabaletin ohjelmistossa on loppukeväästä gaalaesitys nimeltä Kiitoksin, Kenneth. Greven kymmenvuotiskauden juhlavaksi päätökseksi luonnehdittu esitys on määrä nähdä päänäyttämöllä 26. toukokuuta. Esitys on loppuunmyyty.

Riekin mukaan Greven lähtiäisgaalaa ei ole tarkoitus perua.

Työilmapiiri Kansallisbaletissa on kiristynyt Greven johtajakaudella myös aiemmin. Toukokuussa 2010 Yle uutisoi, että osa tanssijoista syytti Greveä muun muassa tanssijoiden ylikuormittamisesta. Ylen tietojen mukaan Kansallisbaletin sairauslomapäivät olivat yli kaksinkertaistuneet vuotta aiemmasta. Kansallisoopperan silloinen pääjohtaja Päivi Kärkkäinen kiisti väitteen.

Kansallisbaletin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on nimitetty ruotsalaistanssija Madeleine Onne. Hän aloittaa nelivuotiskautensa elokuussa.