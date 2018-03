Kolumni: Puigdemontista selvittiin, mutta uusi hankala päätös odottaa jo

Jussi Orell

Katalonian entisen aluejohtajan Carles Puigdemontin Suomen-vierailusta oli kehkeytyä varsinainen jännitysnäytelmä. Torstaina alkanut vierailu sujui alkuun rauhallisesti, mutta lauantaina aamulla jysähti. Keskusrikospoliisi tiedotti Espanjan antaneen kansainvälisen etsintäkuulutuksen Suomessa vierailevasta Espanjan kansalaisesta. Tämä tulisi ottaa kiinni ja luovuttaa Espanjaan. Poliisi ei tiedotteessaan nimennyt, kenestä on kyse, mutta tuskin asia jäi kenellekään epäselväksi. Kukaan ei tosin tuntunut tietävän, missä katalaanijohtaja liikkuu, mutta ennakkotietojen mukaan tämän piti olla Suomessa vielä lauantaina.

Kului muutamia tunteja. Iltapäivällä poliisi ilmoitti käynnistäneensä etsintäkuulutetusta normaalin luovutusprosessin. Henkilön olinpaikka ei tiedottamishetkellä ollut poliisin mukaan viranomaisten tiedossa.

Kansainvälispoliittisesti hieman kiusalliseksi muuttunut tilanne laukesi lopulta illalla, kun Puigdemontin Suomeen kutsunut kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kertoi saaneensa tietää Puigdemontin poistuneen Suomesta sittenkin jo perjantaina.

Puigdemontin kiinni ottaminen ja luovuttaminen olisi saattanut herättää sen verran kritiikkiä, että uusi käänne taisi olla Suomen päättäjille ja viranomaisille helpotus. Kuvaava oli valtionsyyttäjä Tuuli Eerolaisen STT:lle antama lausunto.

– Jos hän on nyt Belgiassa, tämä on nyt ihan puhtaasti Belgian murhe, hän kuvaili.

Sunnuntaina selvisi, että Puigdemont oli otettu kiinni Saksan ja Tanskan välisellä rajalla. Likainen työ jäi muille.

Uutta haastetta on kuitenkin tulossa. Hallituksen pitäisi päättää, miten suhtautua ajatukseen venäläisdiplomaattien karkotuksista solidaarisuuden osoituksena Britannialle. Venäläisen ex-agentin Sergei Skripalin ja tämän Julia-tyttären myrkytysyritys on tyrmistyttänyt ja saanut EU-maat brexitistä huolimatta harkitsemaan tukitoimia jatkoksi Britannian jo toteuttamille karkotuksille. Venäläisdiplomaatteja on jo ilmoittanut häätävänsä ainakin Latvia. Monet muut EU-maat, kuten Ranska ja Puola, ovat ilmoittaneet harkitsevansa.

Suomen ulkopoliittinen johto voi toistaiseksi vetäytyä sen taakse, ettei aukotonta varmuutta Venäjän roolista myrkytysyrityksessä vielä ole, vaikka epäilyt ovat vahvat. Paine päätöksen tekemiseen kuitenkin kasvaa, sillä Britannia on luvannut luovuttaa tietoja myrkkyiskun tutkimuksista jäsenmaille. Päätöstä suuntaan tai toiseen ei voi pitkään lykätä. Vaakakupissa ovat eurooppalainen solidaarisuus ja geopoliittinen realismi. Jännän äärellä ollaan.

jussi.orell@lannenmedia.fi

Juttua korjattu 25.3.2018 klo 17.56: Puigdemontin nimen kirjoitusasu korjattu.