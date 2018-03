Sosiaaliturvan uudistamisen askelmerkkejä viritellään jo hallituksessa

Kansanelätin ei tarvitse perusturvasta välittää

Siinä taas kokkeli valehtelee sujuvasti: "tässä taataan vahva perusturva".



Orpo heittelee näitä älyttömyyksiään, vaikkei edes ole hajulla "mitkä tuet tähän kokonaisuuteen kuuluisivat". No mitäs Orpo luulisit; mikähän se tuki on, joka maksetaan työttömälle ja edellyttää jo nykyäänkin aktiivisuutta ja työnhakua?



Muilta sosiaalituilta ei voida edellyttää vastikkeellisuutta. Katsos Orpo, kun ihminen saa esim. sairauspäivärahaa niin hän on sairas eikä häntä voi laittaa ilmaistöihin kaverin firmaan.



Asumistukea taas maksetaan, jotta niillä kokkelikavereilla on sijoitusasunnoistaan jatkuva vuokratulo. Niin koviin vuokriin harvalla on varaa ilman asumistukea, koska Suomessa maksetaan niin surkeita palkkoja maan kustannustasoon nähden.

