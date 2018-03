Kokoomus haluaa kokeilun yleistukeen perustuvasta sosiaaliturvasta

Susanna Jääskeläinen

Kokoomus haluaa hallituksen etenevän sosiaaliturvan uudistamisessa vielä tällä vaalikaudella. Puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että hallituksen on käynnistettävä kokeilu yleistukeen perustuvasta sosiaaliturvasta. Tällaista on suositellut muun muassa teollisuusmaiden järjestö OECD.

Myös professori Juho Saaren johtama eriarvoisuutta pohtinut työryhmä esitti aiemmin tällä viikolla minimitason etuuksien yhtenäistämistä yhdeksi perusturvalaiksi. Tämä vähentäisi ryhmän mukaan kannustinloukkuja ja väliinputoamisia.

Orpon mukaan hyvä pohja olisi Britannian malli, jossa eri tukimuotoja on yhdistetty yhdeksi tarveperusteiseksi sosiaalietuudeksi, joka sopeutuu automaattisesti tulojen muutoksiin. Tulojen noustessa yleistuki vähenee tasaisesti samoin kuin perustulokin, mutta keskeinen ero on yleistuen vastikkeellisuus. Sen saamiseksi edellytetään aktiivisuutta esimerkiksi työnhaussa.

– Se vähimmäinen olisi se, että on aktiivinen hakemaan työtä tai kehittämään työelämävalmiuksiaan. Siinä on vähän samantyyppisiä elementtejä kuin siinä, että meillähän on tänä päivänä, jo ennen aktiivimalliakin, velvoite työttömille hakea töitä ja olla työmarkkinoiden käytössä, Orpo sanoi kokoomuksen työelämäristeilyllä Silja Europalla.

Orpon mukaan malli olisi hyvä siksi, että siinä on vahva perustulon kaltainen sosiaaliturva ja eri sosiaaliturvan muotoja yhdistellään yksinkertaisemmaksi, vähemmän byrokraattiseksi ja selkeämmäksi malliksi kannustavalla tavalla.

– Kun otat työtä vastaan, sinulle jää aina enemmän käteen.

Orpo kiistää, että kokoomus olisi näin viemässä suomalaista sosiaaliturvaa pois pohjoismaisen hyvinvointivaltion mallista.

– Minusta tässä on kyse nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta. Tällä ei ole mitään tekemistä minkään ihmisen kannalta ikävän mallin kanssa, koska tässä taataan vahva perusturva, mutta tämä hölmö malli joka meillä nyt on, se pystyttäisiin purkamaan.

Kokoomus haluaa, että tällä kokeilulla korvataan tämän vuoden lopussa katkolla oleva perustulokokeilu. Tarkkaa aikataulua hän ei esitä, vaan lähtee siitä, että asia valmisteltaisiin toteutettavaksi niin nopeasti kuin mahdollista.

Hän ei tässä vaiheessa ei lähde yksilöimään, mitkä tuet tarkalleen ottaen tähän kokonaisuuteen kuuluisivat.

– Jätetään tämä asiantuntijoiden arvioitavaksi. Mutta yleisajatus olisi se, että kun meillä on useita eri tukimuotoja, ne pyrittäisiin kokoamaan yhdeksi tueksi.

Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta pohjustetaan parhaillaan hallituksen Toimi-hankkeessa, jonka osana yleistukea koskeva kokeilu voitaisiin Orpon mukaan toteuttaa.