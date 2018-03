Kysely tyrmäsi sote-uudistuksen – "Hallituksen pitää pysähtyä tämän ääreen"

Tilanne on nyt se,

että jos sote kaatuu, pitää välittömästi säätää laki, joka estää sote-palvelujen siirtämisen yksityissektorin hoidettavaksi, ennen kuin seuraava eduskunta saa soten aikaiseksi.



Varmaa on, että ns. pörriäisillä on kakkossuunnitelma ja se pannaan toimeen välittömästi, jollei sitä estetä.

Orpon varoittelu pörriäisten terveydenhuollon valtaamisesta oli ihan asiaa, mutta hänellehän se on ihan ok, joten kyseistä lakia ei koskaan tulla säätämään. On sitten kiva kaataa homman kuseminen sote-sotkun vastustajien päälle.

