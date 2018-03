Suomessa koulutettujen ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien vaikea työllistyä

Suomessa valmistuneiden ulkomaalaisten tekniikan alan huippuosaajien on vaikea saada töitä Suomesta, ilmenee Tekniikan akateemiset TEKin kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta tekniikan alan korkeakoulutetusta on valmistumishetkellä työsuhteessa, mutta ulkomaan kansalaisista vain 38 prosenttia on saanut töitä.

Yhä useampi Suomessa vastavalmistunut diplomi-insinööri ja arkkitehti on tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustainen.

– Osaajapulasta tekniikan alalla uhkaa tulla talouskasvua hidastava pullonkaula, sanoo yksikönjohtaja Jari Jokinen.

Hänen mukaansa ulkomaalaisten osaajien houkuttelemisesta Suomeen puhutaan paljon, mutta samat ihmiset, jotka kelpaavat suomalaisiin yliopistoihin eivät kelpaakaan suomalaiseen työelämään