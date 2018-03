Lakitoimiston johtaja rahasti olemattomilla turvapaikka-asioilla

Kotimaa 15:26

Mies puukotti naisystäväänsä Helsingin Myllypurossa, vangittiin tapon yrityksestä epäiltynä

Naisystäväänsä kaulaan puukottanut mies on vangittu epäiltynä tapon yrityksestä, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan sama mies on puolen vuoden aikana ollut epäiltynä kolmesta muusta väkivaltatapauksesta, joissa on ollut sama uhri.