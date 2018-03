Lonkeron siirtyminen ruokakauppaan teki odotettua pienemmän loven Alkon alkuvuoden myyntiin

Sanna Nikula

Lonkeron myynti on tippunut 40–45 prosenttia ja vahvemman oluen 27 prosenttia Alkossa alkuvuonna. Se tekee suurimman loven Alkon litramyyntiin, joka laski alkuvuonna noin 7 prosenttia. Näin kertoo Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Laitisen mukaan myyntiä laski odotetusti joulukuussa eduskunnassa hyväksytty alkoholilaki, jonka ansiosta lonkeroa ja vahvempia oluita saa myydä myös ruokakaupassa. Pudotus oli kuitenkin ennakko-odotuksia pienempi.

– Meidän arviomme liikkuivat silloin 70 ja 90 prosentin välillä, että hieman alle sen ollaan.

Myös suosittu niin sanottu tipaton tammikuu on nipistänyt Laitisen mukaan alkuvuoden myyntiä jo vuosikausia.

Laitisen mukaan uusi alkoholilaki toi myös myönteisen muutoksen Alkon kannalta, koska yhtiö voi nyt pohtia uusia noutopisteitä esimerkiksi saaristoon ja Lappiin. Aiemmin laki kielsi noutopisteen perustamisen lähemmäs kuin 20 kilometrin päähän Alkon myymälästä.

Alkoholilain lopullisia vaikutuksia Laitisen on vielä vaikea arvioida. Se selviää vasta myöhemmin, kun laki on ollut jonkin aikaa voimassa. Yhtiö aikoo kuunnella kuluvan vuoden aikana asiakkaiden toiveita entistä herkemmällä korvalla, kun myymälöiden valikoimia suunnitellaan. Myös myymälöiden uudistaminen etenee suunnitellusti.

– llman muuta jatkossakin vahvistetaan oluiden tarjontaa. Seuraamme tarkkaan kulutustrendejä ja kuuntelemme asiakkaiden toiveita.

Laitisen mukaan roséviinien ja kuohuviinien myynti on jatkanut kasvuaan, vaikka on talvi. Myös alkoholittomilla viineillä on kysyntää. Pienet pullokoot kiinnostavat asiakkaita yhä enemmän. Laitisen mukaan ihmiset haluavat ostaa yhä laadukkaampaa, vaikka vähemmän.

Alkon tilikauden voitto viime vuonna oli 40,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 38,3 miljoonaa euroa. Myös liikevaihto kasvoi edellisvuodesta ja oli lähes 1,2 miljardia euroa. Litramyynti väheni edellisvuodesta 0,3 prosenttia ja oli viime vuonna 93,2 litraa.