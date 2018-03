Sijoittajat avuksi maahanmuuttajien ja kohta muidenkin työllistymiseen

Sib?

Miten monimutkaisia työllistämishankkeita mahdamme vielä nähdäkään? Tämä mikä ihmeen sib-malli on jo melko huima esitys! Sijoittajat sijoittavat työttömien työllistämiseen, ja työttömät harjoittelevat ilmaiseksi sijoittajien omistamissa yrityksissä sekä työllistyvät niihin. Tarvitessa jopa vähän koulutetaan, mutta kaikki on kotiin päin. Tästä sijoittajat sitten saavat palkkion! Tosi kiva tapa palkata uusia työntekijöitä! Mutta hei... Miksi veronmaksajien pitää tuollaisia maksaa?



Järjestäkääs kuulkaas ihan rehellisiä työllistämistöitä. Työpaikkoja julkiselle sektorille vähintään minimipalkoilla. Yhteiskunta saa hyödyn tehdystä työstä, välttyy maksamasta työttömyyskorvauksia ja saa verotulot palkoista. As simple as that. Juu maksaahan se, mutta lopputulema on hiton paljon parempi kuin nykytilanne tai tuo naurettava sib-hanke. Ehdottaisin, että vuosittain julkisen sektorin on työllistettävä vähintään kolmannes ja mielellään puolet työttömistä vähintään 6 kk:ksi. Johan alkaisi tapahtua!



Mikä onkin täsmälleen se, miksi niin ei tehdä...

