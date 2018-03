Uhkaaja väitti kassissaan olevan vaarallisen aseen – Oulun ammattikorkeakoulussa meneillään iso poliisioperaatio

Minna Akimo

Oulussa on parhaillaan menossa suuri poliisioperaatio koulu-uhkauksen takia. Uhkaus koskee Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikköä, joka sijaitsee Raksilan kaupunginosassa.

Koulun rehtorin Jouko Paason tietojen mukaan koulun alueella on liikkunut henkilö, joka on kertonut, että hänellä on kassissaan ase, jolla voi tehdä suurta tuhoa.

Poliisi on kertonut, että epäilyttävä mies on liikkunut ammattikorkeakoulun läheisyydessä.

– Sitä en tiedä, onko kukaan kuitenkaan nähnyt tuota asetta, Paaso sanoo.

Paikalla on tällä hetkellä kymmeniä poliiseja, jotka tutkivat kampuksen tiloja ja lähialuetta. Poliisi sai ilmoituksen epäilyttävästä miehestä perjantaina puolen päivän jälkeen.

Koulun oppilaat ja henkilökunta on käsketty turvaan koulun luokkatiloihin. Poliisi on kehottanut myös välttämään liikkumista koulun alueella ja Teuvo Pakkalan kadulla ja sen läheisyydessä.

Rehtorin mukaan Oulun ammattikorkeakoulussa varauduttiin mahdollisiin koulu-uhkauksiin heti Kauhajoen kouluiskun jälkeen vuonna 2008.

– Meillä on varautumissuunnitelmat tehty. Tällaiset tapaukset otetaan aina vakavasti, hän sanoo.

Mahdollisesta kriisiavun tarjoamisesta päätettään Paason mukaan myöhemmin. Oulun ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä on noin 1500 opiskelijaa. Henkilökuntaa on 150.

– Tapahtumahetkellä koulun kaikki opiskelijat ja henkilökunta eivät ole olleet paikalla, Paaso sanoo.