Olli-Pekka Paajanen

Hovioikeus piti Cannonball-liivijengiläisten tuomiot pääosin ennallaan jutussa, jossa jengiin kuulunut mies pahoinpideltiin törkeästi hiekkakuopalla viime vuoden tammikuussa Lohjalla. Lääkärinlausunnon mukaan uhria oli muun muassa isketty päähän ja hän menetti pahoinpitelyssä tajuntansa.

Mies oli toisen jutun yhteydessä kertonut poliisille Lohjan osaston johtajaksi siirretyn jäsenen osallisuudesta epäiltyyn talousrikokseen. Seurauksena kertoja erotettiin, vietiin hiekkakuopalle ja pahoinpideltiin törkeästi, minkä lisäksi häneltä yritettiin kiristää 15 000 euron eroraha.

Kyse oli niin sanotusta Bad standing -erottamisesta. KRP selitti oikeudelle, että tällä tarkoitetaan seuraamusta, joka tulee ryhmän sääntöjen vastaisesta toiminnasta.

Mainos

– Se voi merkitä eri asioita, mutta siihen liittyy tyypillisinä sanktioina yhteydenpitokielto, erorahan periminen ja fyysinen pahoinpitely. Joskus erotettu jäsen on yritetty jopa tappaa. Mahdollisia Bad standing -erottamisia on poliisin mukaan ollut vuoden 2010 jälkeen. Niistä on vain vähän tietoja, koska niitä ei ole käsitelty tuomioistuimissa, tuomiossa kerrotaan..

Poliisin mukaan Bad standing -erottaminen hyväksytetään kerhon presidentillä.

Käräjäoikeus ja hovioikeus tuomitsivat seitsemälle miehelle vuodesta viiteen vuoteen vankeutta. Jengin kansallisena asekersanttina toimineen Juha Helinin tuomio aleni hovissa 4 vuodesta 2 vuoteen ja kuukauteen näytön puutteessa.

Kerhon presidentti, Cannonballin Suomen-osastoa johtava Tom Honkanen, selvisi sakoilla niin käräjillä kuin hovioikeudessakin. Syyttäjän mukaan myös hän oli mukana päättämässä pahoinpitelystä, mutta välitöntä näyttöä käskyvallan käyttämisestä ei löytynyt.