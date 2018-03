Pyöräile ja kävele tai vaaranna terveytesi – valtio voi patistaa hyötyliikuntaan myös kohutulla tuella sähköpyörille

miksi sähköpyörä

Ok, ostan sähköpyörän. Kuka seuraa, että sitä todella käytän - ja vuoden ympäri? Jos en käytä, voin varmaan jonkun ajan kuluttua myydä sen ja olen näin siis saanut valtiolta 400 euron lahjan. Koska matkaa lähimpään kauppaan on 20 km, en todennäköisesti jaksaisi edes sähköpyörällä ko. matkaa tehdä, missä toisin kauppakassit takaisin turvallisesti? Tie on tavallinen 4-numeroinen tie, ei minkäänlaisia reunamerkintöjä, mutkainen, eikä kahden ison auton levyinen.

Ajan autolla kuntosalille viikottain. Tarvitsisin ohjaajan apua silloin tällöin, koska ikää ja vaivoja löytyy, mutta tuntihintojen ALVit ovat niin isot (juuri nousivat), että yhden sähköpyörän tuella saisin niitä jopa 7 kpl!

Antakaa meille kaikille kunnon kohottamiseen 400e tai mieluummin, näyttäkää että haluatte meidän pysyvän kunnossa ja mahdollistakaa edulliset kuntotunnit alentamalla ohjaajatuntien ALVit. Valitettavasti kunnan tarjoamia tunteja ei riitä kaikille.

Tutkitusti kuntosaliharjoittelu on senioreille hyödyllistä ja ennenkaikkea tarpeellista!

