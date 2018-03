Purjehduksella kaapattu suomalaisnainen ilmeisesti vapautettu

Dubaissa asuva kadonneeksi ilmoitettu 41-vuotias suomalaisnainen on vapautettu, kertoo Detained in Dubai -verkosto tiedotteessaan. Verkoston mukaan naisen perhe on vahvistanut asian. Naisen lisäksi vapautettu on myös seurueeseen kuulunut ranskalainen mies.

Nainen oli mukana purjehdusseurueessa, joka ilmeisesti kaapattiin Intian Goan edustalla. Noin kaksi viikkoa sitten kadonnut seurue ehti lähettää hätäviestin, jonka mukaan alukselle oli noussut aseistettuja miehiä ja kannelta kuului laukausten ääniä.

Kaapattu huvijahti Nostromo on rekisteröity Yhdysvaltoihin. Aluksen matkustajia oli ilmoitettu kadonneiksi Ranskassa, Britanniassa, Yhdysvalloissa, Intiassa ja Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Aluksella mukana olleen Dubain hallitsijan tyttären Sheikha Latifan kohtalosta ei vielä ole tietoa.