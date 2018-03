Talvivaaran kaivoksen perustajan Pekka Perän tuomio koveni hovissa – ehdollista vankeutta törkeästä ympäristön turmelemisesta

Kotimaa 13:47

Sipilä vastatoimista Venäjälle: Vaatii vakavan harkintaprosessin

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ei ota vielä kantaa siihen, tarttuisiko Suomi Britannian mahdolliseen pyyntöön karkottaa venäläisvakoojia vastatoimena Salisburyn hermomyrkkyiskulle. Guardian in mukaan Britannian pääministeri Theresa May on esittämässä pyynnön tänään EU-johtajille Brysselissä.