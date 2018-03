Jyväskyläläismies salakuvasi vessassa käyviä naisia ja lapsia – osa uhreista perheenjäseniä

Jyväskyläläismies asensi videokameran omistamansa ravintolan naisten vessaan ja kuvasi naisten ja lasten vessassa käyntiä. Keski-Suomen käräjäoikeuden mukaan mies lisäksi salakuvasi neljää perheenjäsentään kotinsa vessassa ja pesutiloissa. Yksi perheen lapsista oli alaikäinen.

Kamera oli sekä ravintolassa että kotona naamioitu huomaamattomaksi.

Mies tuomittiin kahdeksan kuukautta kestäneestä salakatselusta ja lapsipornosta puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen.

Miehen hallussa olleilta laitteilta löytyi oikeuden mukaan yhteensä yli 70 lapsipornoksi luokiteltavaa kuvaa tai videota.

Suurin osa miehen hallusta löydetyistä videoista on sellaisia, joissa aikuinen on yhdynnässä lapsen kanssa. Kahdella videolla lapsen kanssa yhdynnässä on eläin.