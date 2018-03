Me-säätiö: Suomessa on 65 941 syrjäytynyttä nuorta  

Me-säätiö julkisti datasivustollaan uusimmat laskelmansa syrjäytyneiden nuorten määrästä.

Syrjäytyneitä on 65 941, ja säätiön analyysin mukaan heidän määränsä on laskenut vuodessa 2 615 hengellä. Syrjäytyneiden määrän laskun taustalla on väestörakenteen muutokset ja parempi taloudellinen suhdanne.

Nuorten asema työmarkkinoilla on parantunut talouden kasvaessa. Työttömyysasteen kehitys on monessa kunnassa kääntynyt laskuun. Viimeisten Tilastokeskuksen lukujen mukaan määräaikaiset työsuhteet ovat kasvaneet merkittävästi. Myös osa-aikaiset tehtävät ovat kasvaneet. Tämä kehitys on nuorten kannalta tärkeää, koska lyhyet työpätkät voivat parantaa työttömäksi joutuneiden tilannetta.

Me-säätiö on julkistanut datasivuston, jonka kautta alueellisia ja sosioekonomisia taustoja voi tarkastella osana palveluiden suunnittelua.

Me-säätiön analyysin mukaan merkittävin haaste nuorten työllistämisessä on se, että työttömien erilaisia taustoja ei huomioida riittävästi palvelujen järjestettäessä. Nuoret, joiden taustalla on useita työllistymistä heikentäviä tekijöitä, tarvitsevat monialaista tukea elämänhallintaan. Heidän osaltaan merkittävin riski on jääminen kokonaan työelämän ulkopuolelle.

Me-säätiön päivittämän Syrjässä –työkalun mukaan koulujen tehostettu ja erityinen tuki kohdistuvat erityisesti poikiin. Pojista tehostettua tukea saa 11,4 prosenttia, kuin tytöillä vastaava luku on 6,5 prosenttia. Ero on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi.

Syrjässä-työkalusta voi tarkastella miten yksittäiset tekijät syrjäytymisilmiön taustalla ovat kehittyneet eri kunnissa ja minkälainen niiden kehitys on ollut suhteessa muihin indikaattoreihin. Esimerkiksi koulukiusaaminen näyttää THL:n keräämän aineiston perusteella vähentyneen, mutta sen tasoon tulee edelleen kiinnittää huomiota, koska yhteys koulu-uupumukseen on kohtalaisen selkeä.

Kuntien taloudellisella tilanteella ei näytä olevan yhteyttä kouluissa tarjottavan tuen määrään.