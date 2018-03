Perjantaista Jussi-gaalaa varjostavat elokuva-alan väärinkäytökset: "Ihmiset varmasti tulevat osoittamaan, mitä mieltä he ovat asiasta"

Ida Roivainen

Perjantaina juhlitaan suomalaista elokuvaa, kun Jussi-patsaat jaetaan vuoden ansioituneimmille elokuvantekijöille.

Juhlagaalaa varjostavat kuitenkin ympäri maailmaa ilmi tulleet elokuva-alan häirintätapaukset ja vallan väärinkäyttö. Viime syksystä asti vellonut metoo-kampanja on nostanut esiin lukuisia epäkohtia, joihin alan ammattilaiset vaativat muutosta.

Alkuvuodesta elokuvaohjaajaa ja elokuvakerronnan professoria Lauri Törhöstä syytettiin vuosikausia jatkuneesta seksuaalisesta häirinnästä. Tämän viikon maanantaina joukko suomalaisia naisnäyttelijöitä kertoi Ylen haastattelussa, että elokuvaohjaaja Aku Louhimies käyttää alistavia ja nöyryyttäviä metodeja.

Suomen menestyneimpiin ja arvostetuimpiin elokuvaohjaajiin kuuluva Louhimies on palkittu uransa aikana useilla Jussi-patsailla. Tänä vuonna hänen ohjaamansa elokuva Tuntematon sotilas on ehdolla kymmenessä eri kategoriassa, ja Louhimies itse on ehdolla parhaana ohjaajana.

– Filmiauran kokoama esivalintaraati on valinnut ehdokkaat, ja voittajat on äänestetty ennen kuin tuli tietoa tästä tapauksesta. Sitä äänestäisikö joku eri tavalla nyt, en voi lähteä spekuloimaan. Ihmiset ovat hyvin eri mieltä näistä asioista, toteaa Jussi-palkintoja jakavan Filmiaura ry:n puheenjohtaja Manna Katajisto.

Elokuva-alan palkintoehdokkaat valitaan Katajiston mukaan sen perusteella, millaisia teknisiä ja elokuvataiteellisia ansioita heillä on. Esivalintaraati puhuu arvioitavista elokuvista ja niiden eri osa-alueista elokuvien, ei henkilöiden, nimillä. Ainoastaan näyttelijöistä käytetään oikeita nimiä.

– Lähestymistapa arvioimisessa on hyvin teos- ja elokuvapainotteinen, ei siis henkiöihin perustuva, Katajisto sanoo.

Elokuva kuitenkin usein henkilöityy sen näyttelijöihin ja etenkin ohjaajaan. Ohjaaja on Suomessa elokuvakentän kuningas, jolla on kaikki taiteelliset langat käsissään.

Onko siis oikein arvioida taiteilijan työtä täysin irrallaan hänen persoonastaan, valta-asemastaan ja työskentelytavoistaan?

– Se on keskustelu, jota on käyty muissa maissa ja Suomessakin jo ennen tätä. Että voiko taiteen ja tekijän erottaa toisistaan. Ei minulla ole siihen yhtä vastausta, en itsekään tiedä mitä mieltä olen. En myöskään ole huomannut, että asiaan olisi löytynyt yhteisymmärrystä ihmisten kesken julkisuudessakaan. Siitä on hyvin erilaisia näkemyksiä. Se on vaikea asia, Katajisto toteaa.

Louhimiehen tapauksessa ongelmallista on se, että hänen tekemänsä taide linkittyy vahvasti hänen käyttämiinsä ohjausmetodeihin – eli niihin työskentelytapoihin, joita Ylen haastattelemat näyttelijät kuvaavat alistaviksi ja nöyryyttäviksi.

Toisin sanoen, vaikka Louhiniemen elokuvat ovat kiiteltyjä ja palkittuja teoksia itsessään, ne ovat samalla syntyneet sellaisten työskentelytapojen tuloksena, jotka moraalisesti tarkasteltuina ovat epäilyttäviä.

– Aiheesta on keskusteltu hallituksessa paljonkin jo ennen tätä. Tämä metoo-keskustelu, ihmisten vallankäyttö, häirintä ja hyväksikäyttö ovat olleet tiedossa pitkään, ja on mietitty, mitä voidaan tehdä, jos tällaisia tapauksia ilmenee.

Ylen uutisten pohjalta nousseiden tietojen valossa ei ole Katajiston mukaan tehty uusintaäänestystä, eikä sellainen tässä vaiheessa olisi enää mahdollistakaan.

Katajisto kuitenkin uskoo, että elokuva-alaa ravistelleiden väärinkäytösten aiheuttama mieliala tulee näkymään Jussi-gaalan tunnelmassa, teoissa ja puheissa.

– Minulle on aina ollut tärkeää, että tämä on yhteinen juhla, jossa voidaan kohdata ja keskustella, ei pönöttää ja näyttäytyä. Sen takia uskon, että ihmiset varmasti tulevat osoittamaan, mitä mieltä he ovat asiasta. Ja niin pitää ollakin, Katajisto sanoo.

Entä tuleeko Louhimiehen tapaus vaikuttamaan jatkossa siihen, mitä asioita otetaan huomioon, kun tekijöitä palkitaan?

– Uskoisin, että tulee. En voi vielä asiaa faktana sanoa, mutta keskustelu jatkuu aivan varmasti Filmiauran sisällä hallituksessa, vuosikokouksessa ja jäsenten kanssa. Ennen kaikkea toivon, että nyt kun epäkohdat ja törkeät hyväksikäytöt ovat tulleet ilmi tai tulevat ilmi, asiat korjataan niin, että vastaavaa ei jatkossa tapahdu.

Metoo-ilmiö ja sen esille nostamat tapaukset ovat olleet tänä vuonna näkyvästi esillä useissa taidealojen vuotuisissa juhlissa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa Golden Globe -gaalassa osanottajat pukeutuivat mustiin ja monen rintaa koristi Time’s Up -varainkeruukampanjan pinssi. Oscar-gaalassa puolestaan Time’s Up sai odotetusti oman osionsa muun muassa kiitospuheissa.

Suomen Jussi-gaalaa vastaavassa Ruotsin Guldbagge-seremoniassa joukko mustiin t-paitoihin pukeutuneita näyttelijöitä järjesti punaisella matolla Tystnad tagning -mielenilmauksen.

Myös Jussi-gaala haluaa kiinnittää tänä vuonna huomiota metoo-kampanjaan. Gaalan järjestäjät tukevat tasa-arvoa ja vaativat seksuaalisen häirinnän ja vallan väärinkäytön loppumista elokuva-alalla. Gaalavieraita on kehotettu pukeutumaan valkoiseen nauhaan tuen osoittamiseksi.