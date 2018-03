Olli Kuivaniemi

Vauhdikas talouskasvu ja nopeasti koheneva työllisyys kaunistavat julkisen talouden lukuja vauhdilla. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tiistaina julkaistun ennusteen mukaan julkinen talous tasapainottuu viimeistään ensi vuonna ja hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite on lähellä toteutumista.

Etla arvioi ennusteessaan, että ensi vuonna julkisen talouden alijäämä lähes poistuu. Uusimpien tilastotietojen valossa tasapaino voi Etlan mukaan toteutua jo tänä vuonna. Suotuisan kehityksen edellytyksenä on julkisen sektorin meno- ja tulokurin jatkuminen. Nykytiedoin seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi keväänä ja vaalibudjetit ovat herkkä paikka. Etlan toimitusjohtajan Vesa Vihriälän mukaan vaarana on, että nyt tulkitaan julkisen talouden paranemista niin, että nyt on pelivaraa.

– Voidaan yhtä ja toista tehdä, sähköpyörille antaa tukea ja muille asioille, Vihriälä sanoi ennusteen julkistustilaisuudessa.

Vihriälän mukaan Etla ei ole muodostanut sähköpyörätuesta yhteistä kantaa.

– Minä kun harrastan tätä normaalipyöräilyä, minä suhtaudun vähän kriittisesti tällaisiin tukiin, Vihriälä sanoi.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 400 euron suuruista hankintatukea sähköavusteisen polkupyörän hankintaan vuosille 2018–21.

Mainos

Etlan ennusteen sävy on samansuuntainen kuin viime viikolla julkaistussa Pellervon taloustutkimuksen ennusteessa, jossa arvioitiin hyvän talouskehityksen myötä julkisen talouden alijäämän pienenevän nopeasti. Pellervon ennusteen mukaan ensi vuonna koko julkinen talous on suurin piirtein tasapainossa.

Suomi täyttää siis selvästi julkisen sektorin vajeen kolmen prosentin tavoitteen, ja julkisen velan bruttokansantuotesuhde alenee Etlan ennusteen mukaan ensi vuonna 59,4 prosenttiin. Kestävyysvajemurheet eivät kuitenkaan ole kadonneet mihinkään.

Viime kuukausina talouden viestit ovat olleet positiivisia, mutta erityisesti huomiota on herättänyt työllisyysasteen nopea koheneminen. Tilastokeskuksen tiistaina julkaistujen lukujen mukaan kausi- ja satunnaisvaihteluista putsattuna työllisyysaste oli helmikuussa 71,1 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli puolestaan 8,4 prosenttia.

Tiistaiset luvut eivät Etlan ennusteessa ehtineetkään mukaan. Etlan tutkimusjohtaja Markku Kotilaisen mukaan ennusteessa on kuitenkin huomioitu viime kuukausien työllisyyden paraneminen.

– Tämän päivän luvut ovat ehkä aavistuksen verran positiivisempia kuin ajateltiin, mutta yhden kuukauden luvut eivät merkittävästi tätä muuta, Kotilainen sanoi.

Etlan ennusteen mukaan työllisyysaste on ensi vuonna keskimäärin 71,7 prosenttia, joten hallituksen työllisyystavoitteen toteutuminen on lähellä.