Filmiaura haluaa pitää Jussi-gaalan mukavana tapahtumana

Kyseessä on suomalaisen taiteen juhla, ei jonkun henkilön yksityistilaisuus, tai viikon puheenaiheen rääpimistilaisuus.



Tosin, mikäli viihdeala ihan tosissaan välittää seksismistä tms, niin sen pitäisi näkyä elokuvien sisällössä, ei haastatteluissa ja valkoisissa nauhoissa juhlapuvun rinnuksessa. Hollywoodkin tuottaa jatkuvasti elokuvia, joissa fetisoidaan väkivaltaa, objektifioidaan ihmiskehoja, ja suolletaan yksinkertaistavaa maailmankuvaa ja hedonistista, egoistista elämänasennetta. Ja näyttelijättäret ensin valittavat siitä, että heitä objektifioidaan, ja sitten he objektifioivat itsensä pukeutumalla gaaloihin mahdollisimman paljastavasti ja jakamalla itsestään alentavia kuvia sosmediassa. Laittaa kysymään...



Ja kaikista eniten laittaa kysymään tietysti se, että Hollywood on pedofilian keskus, jossa lapsinäyttelijöitä hyväksikäytetään jatkuvasti. Mutta tästä aiheesta siellä ei patsastella eikä puhuta. Jos yrität tehdä siitä elokuvaa, niin estetään. Jos haluat puhua, niin et enää saa töitä.

